Синоптики рассказали, когда вернутся ночные заморозки

Холодный воздух с северо-запада вернет ночные заморозки в Москву на предстоящей неделе,сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центре погоды «Фобос».

Как отмечается, всплеск тепла, который отмечался в Москве в выходные, оказался недолгим. Прохождение холодного фронта принесет небольшие осадки.

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«Вернутся ночные заморозки — во вторник и среду возможно понижение температуры до минус 1°С — минус 6°С», — рассказали синоптики.

При этом днем воздух прогреется до плюс 5°С — 10°С градусов.