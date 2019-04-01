Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует

Спустя десятилетия после изобретения гематогена, его перестали продавать везде, кроме России и стран бывшего СССР, пишет Vice.

В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его «сладкими батончиками, сделанными из крови». Можно найти людей, которые выросли на этих батончиках, но не знают о его ключевом компоненте — бычьей крови, отмечает издание. Несмотря на то, что состав не был секретом, многих это может «шокировать», добавляет Vice.

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Эксперты отмечают, что россияне могли не обращать внимание на то, из чего сделан гематоген. В советский период гемотоген был эквивалентом шоколада и сладостей для детей, он появился в аптеках в 1920-х годах. Такие батончики содержали железо, особенно необходимое при анемии. Как отмечают эксперты, любовь к батончикам может объясняться тем, что в советских аптеках для лечения анемии больше ничего не было.

В настоящее время появившиеся сладости и биодобавки не смогли вытеснить гематоген из России и стран бывшего СССР. Издание поясняет, что спрос на сладкие батончики до сих пор высокий. При этом теперь в составе таких батончиков появилось много других компонентов: орехов, сухофруктов и витаминов, но практически не осталось крови.