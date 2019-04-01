Восемь шахтеров погибли при нелегальной добыче золота в Перу

Восемь человек погибли из-за обрушения во время нелегальной добычи золота в руднике на севере Перу, пишет EL Comercio.

Уточняется, что шахтеры без разрешений добывали золото в районе города Уамачуко.

По данным издания, во время работ началось обрушение, вызванное законной добычи руды в другой шахте.

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Отмечается, что восемь шахтеров погибли, а одному человеку удалось спастись.

Ранее СМИ сообщили о скандале из-за отравления реки в Якутии золотодобытчиками из Китая.