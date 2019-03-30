В «Олимпийском» прокомментировали сообщения о пожаре
В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошло задымление, открытого горения нет. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель пресс-службы «Олимпийского» Юлия Фалькевич.
Сообщение о задымлении поступило в 18.50 по мск, очаг был оперативно устранен.
Уточняется, что причиной инцидента стало попадание искры на обшивку воздуховода под кровлей стадиона.
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Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что из окон спортивного комплекса валит черный дым.