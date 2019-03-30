NYT: у потерпевшего крушение Boeing отказал датчик угла атаки
Авиакатастрофа Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии могла произойти из-за неисправности датчика угла атаки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, которые были кратко осведомлены о содержании «черных ящиков».
В материале говорится, что датчик, возможно, по ошибке активировал автоматическую систему MCAS, которая выравнивает положение лайнера в воздухе, корректирует угол наклона.
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Как отмечается, передняя часть самолета начала погружаться вниз, что привело к необратимому пикированию.
Жертвами трагедии в Эфиопии стали 157 человек.
Ранее сообщалось, что WSJ узнал о сбое в бортовой системе Boeing перед катастрофой в Эфиопии.