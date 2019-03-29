Впервые ВИЧ-инфицированный стал донором почки

Впервые в мире американские врачи пересадили почку от одного ВИЧ-инфицированного пациента к другому. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что операция была проведена в госпитале Джонса Хопкинса в Балтиморе. На данный момент оба пациента чувствуют себя хорошо.

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До этого считалось, что ВИЧ может повлиять на здоровье почек. Однако новые антиретровирусные препараты, применяемые для терапии и профилактики ВИЧ-инфекции, считаются безопасными для почек.

По словам доктора Кристины Дюран из медцентра, операция «бросает вызов ... обществу» и позволяет посмотреть на болезнь под другим углом.

Ранее ученые сообщили о третьем случае излечения от ВИЧ.