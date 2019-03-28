Экс-губернатора Хабаровского края отправили под домашний арест
Бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева отправили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале Басманного суда Москвы.
Как отмечается, он останется под арестом до конца мая.
«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ишаева удовлетворить», — объявила судья Наталья Дударь.
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В отношении Ишаева возбуждено уголовное дело в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть» (ч. 4 ст. 159 УК России).
Ранее сообщалось, что экс-губернатор Хабаровского края назвал «абсурдом» выдвинутые против него обвинения.