Экс-губернатора Хабаровского края отправили под домашний арест

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Бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева отправили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале Басманного суда Москвы.

Как отмечается, он останется под арестом до конца мая.

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ишаева удовлетворить», — объявила судья Наталья Дударь.

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В отношении Ишаева возбуждено уголовное дело в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть» (ч. 4 ст. 159 УК России).

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Хабаровского края назвал «абсурдом» выдвинутые против него обвинения.