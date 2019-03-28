Папа Римский объяснил, почему отдергивает руку при поцелуе кольца

Папа Римский Павел VI, 2014 год AP

Папа Римский Франциск объяснил, почему он отдергивает руку, когда люди пытаются поцеловать его кольцо. Слова понтифика передал пресс-секретарь Ватикана Алессандро Джизотти, передает Associated Press.

Как отмечается, глава Католической церкви боится распространения микробов. В тот день, когда верующие заметили его необычное поведение, к нему подходило большое количество людей.

Реклама

«Святой отец сказал мне, что мотивация была очень простой, — это гигиена», — подчеркнул Джизотти.

Он добавил, что понтифик опасается не за себя, а за людей.

Ранее сообщалось, что папа Римский отдергивает руку при поцелуе кольца.