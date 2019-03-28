Папа Римский объяснил, почему отдергивает руку при поцелуе кольца

Папа Римский Франциск объяснил, почему он отдергивает руку, когда люди пытаются поцеловать его кольцо. Слова понтифика передал пресс-секретарь Ватикана Алессандро Джизотти, передает Associated Press.

Как отмечается, глава Католической церкви боится распространения микробов. В тот день, когда верующие заметили его необычное поведение, к нему подходило большое количество людей.

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«Святой отец сказал мне, что мотивация была очень простой, — это гигиена», — подчеркнул Джизотти.

Он добавил, что понтифик опасается не за себя, а за людей.

Ранее сообщалось, что папа Римский отдергивает руку при поцелуе кольца.