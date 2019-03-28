Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения

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Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, передает ТАСС.

По ее словам, в суд поступили материалы об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).

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«Они будут рассмотрены в ближайшее время», — отметила собеседница агентства.

Также она уточнила, что следствие просит заключить под домашний арест Ишаева до 27 мая.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-губернатора Хабаровского края завели дело.