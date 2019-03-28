Видео: ФСБ задерживает причастного к терактам в метро Москвы

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Следственный комитет (СК) России опубликовал видео задержания подозреваемого в причастности ко взрывам в московском метро в марте 2010 года. Об этом сообщает RT.

На кадрах ролика видно, как правоохранители проводят задержание. После этого подозреваемого транспортируют в Москву.

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Ранее стало известно, что в Дагестане правоохранители задержали члена «бандгруппы Вагабова», которая осуществила двойной теракт в московском метро в 2010 году.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый был задержан в Хасавюртовском районе Республики Дагестан. Неизвестно, причастен ли он непосредственно к совершению самих терактов.

В результате взрывов на московских станциях «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года погиб 41 человек, еще 88 получили ранения.