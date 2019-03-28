Источник: дело о махинациях на 10 млрд рублей возбуждено в Хабаровском крае
Источники в силовых структурах Хабаровского края проинформировали о возбуждении уголовного дела из-за махинаций в лесной области региона. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, речь идет о махинациях на сумму в 10 млрд руб.
«Уголовное дело по материалам проверки управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе было возбуждено УФСБ по Хабаровскому краю», — заявил источник.
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Ранее сообщалось, что экс-губернатору Хабаровского края и бывшему полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктору Ишаеву могут предъявить обвинения в хищении и превышении должностных полномочий.
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