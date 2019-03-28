В чем могут обвинить экс-главу Хабаровского края, рассказал источник
Экс-губернатору Хабаровского края и бывшему полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктору Ишаеву могут предъявить обвинения в хищении и превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Источник подчеркнул, что Ишаев задержан в рамках уголовного дела.
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«В ближайшее время ему может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении», — добавил источник.
Он отметил, что в настоящее время с экс-главой региона проводятся «следственные действия».
Ранее стало известно, что Ишаева задержали в Москве.