Пресс-секретарь Фургала подтвердила обыски в хабаровском правительстве
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подтвердила, что в правительстве региона проводятся обыски. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, происходящее связано с «лесным делом».
Уточняется, что следствие располагает данными о том, что руководитель организации-лесопользователя Александр Пудовкин якобы получил из федерального бюджета превышающие миллиард субсидии. При этом бывший первый зампред правительства края Василий Шихалев оказывал ему покровительство.
Ранее сообщалось, что экс-глава Хабаровского края задержан в Москве.