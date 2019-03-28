Пресс-секретарь Фургала подтвердила обыски в хабаровском правительстве

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подтвердила, что в правительстве региона проводятся обыски. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, происходящее связано с «лесным делом».

Уточняется, что следствие располагает данными о том, что руководитель организации-лесопользователя Александр Пудовкин якобы получил из федерального бюджета превышающие миллиард субсидии. При этом бывший первый зампред правительства края Василий Шихалев оказывал ему покровительство.

Ранее сообщалось, что экс-глава Хабаровского края задержан в Москве.