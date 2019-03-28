Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер. Об этом сообщает El Nacional.

По его словам, речь идет об атаке на ГЭС «Гури», из-за которой более 20 штатов Венесуэлы остались без электроэнергии.

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Он также добавил, что снайпер обстрелял станцию из дальнобойной винтовки.

Мадуро призвав венесуэльцев сохранять спокойствие в текущих обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что двух человек задержали за саботаж на объектах энергосистемы Венесуэлы.