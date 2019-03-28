Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер. Об этом сообщает El Nacional.
По его словам, речь идет об атаке на ГЭС «Гури», из-за которой более 20 штатов Венесуэлы остались без электроэнергии.
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Он также добавил, что снайпер обстрелял станцию из дальнобойной винтовки.
Мадуро призвав венесуэльцев сохранять спокойствие в текущих обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что двух человек задержали за саботаж на объектах энергосистемы Венесуэлы.