Трех россиян отправили в колонию за кражу икон из монастыря

Трех россиян, похитивших десять старинных икон из Свято-троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря, отправили в колонию в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального главка МВД.

Уточняется, что злоумышленники совершили кражу 2 мая 2018 года. Они планировали продать украденные иконы в Москве за 7 млн руб.

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Как отмечается, по решению суда лидер организованной преступной группы был осужден на девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, остальные — на пять и пять с половиной лет в исправительных колониях строгого и общего режима.

Все иконы вернули в храм сразу после задержания преступников.

Ранее сообщалось, что несколько икон пропало из Киево‐Печерской лавры.