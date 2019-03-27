Трех россиян отправили в колонию за кражу икон из монастыря
Трех россиян, похитивших десять старинных икон из Свято-троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря, отправили в колонию в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального главка МВД.
Уточняется, что злоумышленники совершили кражу 2 мая 2018 года. Они планировали продать украденные иконы в Москве за 7 млн руб.
Как отмечается, по решению суда лидер организованной преступной группы был осужден на девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, остальные — на пять и пять с половиной лет в исправительных колониях строгого и общего режима.
Все иконы вернули в храм сразу после задержания преступников.
Ранее сообщалось, что несколько икон пропало из Киево‐Печерской лавры.