Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье. Об этом сообщает Medrussia со ссылкой на сторис в инстаграме фотохудожницы Елены Щеголевой.

Отмечается, что черно-белые фотографии врача в нижнем белье вызвали критику пользователей социальных сетей. В ответ на это Орлова попросила всех прийти и высказать ей все претензии в лицо.

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«Это низко. Придите на прием и скажите мне в лицо! Я не стесняюсь! И ничего не боюсь!», — отметила Орлова.

Девушка рассказала, что в обычной жизни она одевается сдержанно, но ей захотелось примерить на себя новый образ. Также врач-педиатр заявила, что не боится увольнения за такие фотографии. По ее словам, даже мамы детей, которых она лечит, оценили ее фото.

«Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!», — подчеркнула Орлова.