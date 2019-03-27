Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда

Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу. Об этом сообщает RT.

«Отец тогда попал в такую ситуацию, такое время было, революционное. Отец выполнял приказы...», — заявила дочь Язова.

Она добавила, что за комментариями, скорее всего, надо обращаться к другим людям.

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Ранее сообщалось, что Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве.

Его обвинили в совершении преступлений в ходе массовых беспорядков в городе Вильнюсе в январе 1991 года. Для обеспечения общественного беспорядка в город была направлена колонна советской бронетехники. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, более 600 были ранены.