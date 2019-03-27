Осужденный вместе с Язовым офицер КГБ возмутился приговором литовского суда

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Бывший офицер КГБ Михаил Головатов, которого вместе с экс-министром обороны СССР Дмитрием Язовым литовский суд приговорил к тюремным срокам за действия в событиях 1991 года, заявил ФАН, что не считает решение суда легитимным.

По его словам, он не смог понять суть обвинений литовского суда, а также удивился тому, что изначально ему и Язову хотели вменить пожизненное заключение, а потом сроки сократились. Также Головатов отметил, что в зале суда были свободные места, хотя ранее литовские власти отказались пустить туда российских дипломатов и журналистов якобы из-за загруженности помещения.

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«Как говорить о правомочности приговора, если закон обратной силы не имеет? Уже осудили в 1998 году партийных руководителей по тем же событиям», — задался вопросом Головатов.

Ранее сообщалось, что Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве.

По данным Следственного комитета России, с 2006 года работники генеральной прокуратуры и суда Литвы преследуют 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, которых обвиняют в совершении преступлений в ходе массовых беспорядков в городе Вильнюсе в январе 1991 года. Двое из них были задержаны: в 2011 году — Михаил Головатов был задержан по запросу на территории Австрии, но в последующем освобожден, а в 2014 году — Юрий Мель задержан и до сих пор находится под стражей.