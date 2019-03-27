Бывший советский военнослужащий приговорен в Литве к четырем годам лишения свободы

Окружной суд Вильнюса приговорил бывшего советского военнослужащего Геннадия Иванова к четырем годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

«Подсудимый признан виновным с назначением наказания в виде четырех лет лишения свободы», — заявила председатель судейской коллегии Айнора Мацявичене.

Реклама

Отмечается, что Иванов не был арестован и будет находиться на свободе до окончательного вступления приговора в силу.

Ранее экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве.

До оглашения решения посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что российских дипломатов не пустили на судебное заседание в Вильнюсе, где должен быть вынесен приговор гражданам России Юрию Мелю и Геннадию Иванову.