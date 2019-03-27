НАК отчитался о десятках убитых в России террористах в 2018 году

Замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) России Игорь Кулягин заявил, что в прошлом году на территории страны были ликвидированы почти 70 террористов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кулягина, правоохранители ликвидировали 69 «бандитов», включая десятерых «главарей».

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«Задержано 37 главарей, 227 бандитов и 622 их пособника», — сказал замруководителя НАК.

В марте сообщалось, что в Ставропольском крае были нейтрализованы два террориста.