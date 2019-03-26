Тестовые полеты Boeing 737 MAX с обновленной системой провели в США

Обновленные самолеты Boeing 737 MAX прошли первые тестовые полеты в США, передает Reuters.

Отмечается, что пробные полеты нужны были для того, чтобы оценить новую систему MCAS.

Ранее сообщалось, что глава Boeing пообещал продолжить работать с Ethiopian Airlines после авиакатастрофы.

Крушение авиалайнера Boeing 737 MAX 8 на прошлой неделе в Эфиопии привело к тому, что многие авиакомпании по всему миру приостановили полеты данной модели самолета. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек.