Тестовые полеты Boeing 737 MAX с обновленной системой провели в США
Обновленные самолеты Boeing 737 MAX прошли первые тестовые полеты в США, передает Reuters.
Отмечается, что пробные полеты нужны были для того, чтобы оценить новую систему MCAS.
Ранее сообщалось, что глава Boeing пообещал продолжить работать с Ethiopian Airlines после авиакатастрофы.
Крушение авиалайнера Boeing 737 MAX 8 на прошлой неделе в Эфиопии привело к тому, что многие авиакомпании по всему миру приостановили полеты данной модели самолета. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек.