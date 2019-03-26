Школьник подорвался на самодельном взрывпакете в Крыму
Российский школьник подорвался на самодельном пиротехническом средстве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах полуострова.
Из-за срабатывания взрывпакета школьник получил серьезные ранения, добавил источник.
Известно, что в настоящее время школьника срочно госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
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Пока неизвестно откуда у школьника взялся взрыв пакет. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить детали случившегося.
Ранее сообщалось, что школьник подорвался на мине в Северной Осетии.