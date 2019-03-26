На Украине потеряли секретный документ

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование о пропаже документа с секретной информацией о кандидатах на пост директора Национального антикоррупционного бюро, передают «Украинские новости».

Отмечается, что документ был передан в администрацию президента в 2015 году, он был адресован главе администрации президента Борису Ложкину и ему был присвоен гриф ограничения доступа «секретно».

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«В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленными лицами была совершено потеря документа ... содержащего государственную тайну», — говорится в материалах дела.

Расследование было начато в январе 2019 года.