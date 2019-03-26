Суд продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян
Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий обвиняемым в убийстве отца Ангелине и Крестине Хачатурян на три месяца, сообщает ТАСС.
Мера пресечения продлена до 28 июня.
Ранее суд продлил меру пересечения в отношении младшей из сестер.
Реклама
В октябре прошлого года адвокаты рассказали о жизни сестер Хачатурян после выхода из СИЗО.
Сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна.
В сентябре изменил девушкам меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.