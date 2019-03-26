Суд продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий обвиняемым в убийстве отца Ангелине и Крестине Хачатурян на три месяца, сообщает ТАСС.

Мера пресечения продлена до 28 июня.

Ранее суд продлил меру пересечения в отношении младшей из сестер.

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В октябре прошлого года адвокаты рассказали о жизни сестер Хачатурян после выхода из СИЗО.

Сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна.

В сентябре изменил девушкам меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.