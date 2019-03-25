Сбежавшего совладельца «Зимней вишни» экстрадируют

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Совладелец сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, который скрылся от следствия, был задержан в Польше и будет экстрадирован, передает РИА «Новости».

Как сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик, он временно арестован и будет экстрадирован.

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Ранее российская генпрокуратура направила в Польшу запрос о выдаче сбежавшего совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, которого задержали после того, как он год скрывался от следствия.

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.