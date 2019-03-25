Россия попросила Польшу сбежавшего совладельца «Зимней вишни»

Российская генпрокуратура направила в Польшу запрос о выдаче сбежавшего совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, которого задержали после того, как он год скрывался от следствия. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что запрос был направлен в Министерство юстиции Польши. Российская сторона хочет привлечь Вишневского к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу.

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Ранее сообщалось, что сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше.

Также Вишневский был объявлен в международный розыск.

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.