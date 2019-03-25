Российскую учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает «Московский Комсомолец».

Учительница выложила в социальные сети фотографию в поддержку зимней Универсиады «Белые медведи» у озера Пионерское, на которой она стоит в черном закрытом купальнике. Из-за этого в ее строну посыпалась критика и негативные комментарии. Даже директриса школы, в которой работает женщина, стала говорить ей, что этот снимок является «пятном на репутации школы», уточняет издание.

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Отмечается, что позднее женщину осудили и за другую ее фотографию, на которой она была в коротком платье и на каблуках.

Затравленная учительница была вынуждена написать заявление об уходе по собственному желанию и уволилась.