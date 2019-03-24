МВД возбудило дело после массового отравления в Дагестане

МВД России возбудило уголовное дело после массового отравления в Хасавюрте в Дагестане. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, более 80 человек были доставлены в больницу с острой кишечной инфекцией из Хасавюрта.

Как отмечается, среди пострадавших около 72 детей.

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В настоящее время полиция выясняет причины массового отравления в Хасавюрте.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных из-за инфекции в Дагестане увеличилось до 104 человек.