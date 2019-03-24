Поляк попытался вывезти в топливном баке сигареты из Украины

Украинские пограничники во время досмотра грузового автомобиля в Закарпатской области обнаружили в топливном баке более тысячи пачек сигарет, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

По данным пресс-службы, 57-летний гражданин Польши оборудовал в топливном баке специальный тайник, в котором попытался вывезти с украинской территории более тысячи пачек сигарет различных марок.

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В Госпогранслужбе отметили, что решили углубленно досмотреть грузовик, поскольку оно подпадало под профили рисков ведомства. Изъятый ​​товар и автомобиль с польской регистрацией правоохранители оценили более чем в 100 тыс. гривен (около 236 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что украинец пытался в ботинке провезти в Россию 1 млн рублей.