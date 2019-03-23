Медведев поручил разработать концепцию нового административного кодекса

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать концепцию нового кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как отмечается, документ должны подготовить Минюст и Минэкономразвития России с участием заинтересованных органов власти и экспертных организаций.

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Инициатива выдвинута для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности».

В тексте говорится, что новая концепция должна быть представлена до 1 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что Медведев выдвинул предложения по защите инвестиций бизнеса.