Портреты Макрона массово воруют из французских мэрий

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В течение последнего месяца были зафиксированы многочисленные кражи портретов президента Франции Эмманюэля Макрона в некоторых мэриях французских городов. Об этом сообщает La Parisien.

По данным газеты, на данный момент было украдено 26 портретов, и следователям не удалось пока обнаружить ни один из них. Однако в ходе следственных мероприятий был задержан 21 человек и проведено 14 обысков.

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Как отмечается, люди в желтых жилетах заходят в административные здания и беспрепятственно забирают портреты французского лидера. Многие случаи кражи транслировались в соцсетях.

Уточняется, что за этими акциями стоят активисты экологических движений, пытающиеся привлечь внимание к «бездействию властей в вопросе предотвращения изменения климата».

Ранее сообщалось, что Макрон попал в число самых непопулярных президентов Франции.