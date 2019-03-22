МВД предложило запретить возбуждать дела о сбыте наркотиков без доказательств

Министерство внутренних дел России предложило запретить возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст законопроекта.

Отмечается, что законопроект предполагает внесение соответствующих поправок в текст Уголовно-процессуального кодекса России.

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«Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, …не могут быть возбуждены при отсутствии сведений о передаче их другим лицам, а также заключений эксперта или специалиста, определяющих вид, размер и название таких средств или веществ», — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке отмечается, что данные меры положат конец «безусловному необоснованному возбуждению уголовных дел при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков».

Ранее сообщалось, что депутаты Рады поддержали петицию о легализации марихуаны.