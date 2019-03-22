Обвиняемые в нападении на Россотрудничество в Киеве арестованы
Суд заочно арестовал двоих участников украинской националистической организации «С14», которые обвиняются в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве (РЦНК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СК) Светлану Петренко.
Уточняется, что речь идет о Сергее Мазуре и Александре Войтко.
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Как отмечается, суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мазур и Войтко обвиняются в нападении на РЦНК и надругательстве над государственным флагом России.
Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападения на здание Россотрудничества в Киеве.