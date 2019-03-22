СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»

Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда Москвы.

По словам собеседника агентства, в суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заочного заключения под стражу.

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Как отмечается, Карасевич подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, что соответствует части 2 статьи 199 УК России.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России попросил арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по обвинению в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей. Однако суд отказался удовлетворять ходатайство.