Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре

В Самаре на козырьке подъезда жилого дома было найдено тело девушки, которая пропала в октябре 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, труп женщины был обнаружен в гнилостном состоянии. Жители дома считают, что найденное тело девушки принадлежит пропавшей полгода назад 34-летней жительнице. Они опознали ее по одежде и внешним признакам. Однако установить личность можно только после экспертизы.

Реклама

По словам источника, следователи пытаются выяснить, как тело девушки оказалось в этом месте.

Ранее сообщалось, что тело шизофреника нашли в квартире в Зеленограде.