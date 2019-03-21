В Ираке перевернулся паром с людьми, есть жертвы

Из-за крушения парома на севере Ирака погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что инцидент произошел в районе города Мосул на реке Тигр.

Очевидцы утверждают, что на борту парома находились в основном семьи, отправившиеся на отдых. Источник подтвердил, что большинство жертв на пароме — женщины и дети, которые не умеют плавать.

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В настоящее время причина крушения парома неизвестна.

Спасатели вытащили из воды 12 человек и продолжают поиски.

Ранее сообщалось, что десятки людей погибли при крушении парома на озере Виктория.