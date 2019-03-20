В Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян

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Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева сообщила, что средняя продолжительность жизни россиян за 2019 год составила более 73 лет, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 2017 году продолжительность жизни россиян составляла 72,6 лет.

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«Средняя продолжительность жизни составила более 73 лет. 73,1, по-моему», — сказала Ткачева.

Она добавила, что к 2024 году стоит задача увеличить среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет. По ее словам, снижать смертность необходимо во всех возрастных категориях — «и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте».

Ранее была названа страна с самой большой продолжительностью жизни.