ФСИН обяжет своих сотрудников извиняться перед заключенными

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует ввести изменения в Кодекс этики, обязав сотрудников извиняться перед заключенными в случае нарушения их прав. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается, сотрудник, в случае отказа добровольно принести извинение, будет привлечен к ответственности.

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Из проекта приказа следует, что в законодательстве нет нормы, которая обязывала бы сотрудников ФСИН извиняться перед пострадавшими в случае их противоправных действий, однако эта мера прописана в законодательстве для сотрудников полиции и прокуратуры.

Уточняется, что такие поправки направлены на формирование положительного имиджа сотрудников ФСИН и повышения их дисциплины.

Ранее сообщалось, что экс-начальника ярославской колонии задержали по делу об избиении заключенного.