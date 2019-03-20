«Не весна»: когда в Москву придет настоящая весна

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столицу придет настоящая весна, передает «Российская газета».

По словам, температура воздуха в Москве превышает норму, но остается при этом очень неблагоприятной. Он уточнил, что дожди будут идти до конца недели.

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Кроме того, в четверг столбик термометра опустится до минусовых значений, что приведет к гололеду и осложнит жизнь автомобилистам и пешеходам.

Вильфанд назвал такую погоду «не весной» и отметил, что этот период продлится до конца марта.

Ранее россиянам пообещали морозы до -30°С в апреле.