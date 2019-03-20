В США священникам-педофилам разрешали преподавать в школах

Генеральный прокурор Западной Вирджинии заявил, что католическая церковь позволяла священникам-педофилам преподавать в школах штата. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, это происходило несмотря на появившиеся обвинения в их адрес.

Подчеркивается, что епархию и епископа была подана жалоба в связи с тем, что в их решениях нет никакой прозрачности.

Ранее сообщалось, что обвиненного в сокрытии педофилии французского кардинала не отправили в отставку.