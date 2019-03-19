Жену экс-главы Интерпола пытались похитить
Неизвестные пытались похитить Грейс Мэн, жену бывшего главы Интерпола Мэн Хунвэя, передает Lyon Mag со ссылкой на данные прокуратуры.
После неудачного похищения женщина подала жалобу.
По некоторым данным, преступление планировала совершить организованная группа лиц.
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Ранее жена Мэна Хунвэя подала заявление о предоставлении убежища во Франции из-за опасений за свою жизнь.
Сообщается, что французские власти отказались комментировать запрос о предоставлении убежища.