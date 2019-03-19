Двух подростков обвинили в заказном убийстве в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде двух подростков обвинили в убийстве, которое было совершенно по заказу жены убитого. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Нижегородской области.

В прокуратуре уточнили, что убийство было совершенно за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. руб.

Реклама

По версии следствия, двое нижегородцев выманили мужчину ночью на улицу, выведя из строя противоугонную сигнализацию его автомобиля. Затем нанесли жертве 12 ударов ножом, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия.

Согласно сообщению прокуратуры, подросткам грозит тюремный срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье шестилетний мальчик несколько дней находился в квартире с мертвой бабушкой, которую предположительно убил его отец.