Духовник патриарха благословил только богатых прихожан во время службы

В Кургане духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий провел в Александро-Невском кафедральном соборе службу, в ходе которой к нему пускали только богато одетых людей. Об этом сообщает Znak.com.

Как отмечается, за «чудодейственным» благословением от Илия пришли более 300 человек. В основном это были пенсионеры и женщины с детьми. Однако служители церкви подводили к схиархимандриту только хорошо одетых людей, не пуская обычных прихожан. А через полчаса Илий покинул собор.

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По словам очевидцев, люди, которых подводили к Илию, были богатыми прихожанами из Тюмени, которые торопились, поэтому их пропустили без очереди. Другие предположили, что священнослужитель и вовсе не планировал в этот день подходить к простым прихожанам, а намеревался благословить только богатых.

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