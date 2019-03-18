Увеличилось число погибших из-за стрельбы в Утрехте

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Из-за стрельбы в нидерландском Утрехте погибли уже три человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мэра Утрехта Яна ван Занена.

Уточняется, что из-за неизвестного стрельбы по трамваю скончались три человека, а девять получили ранения.

В настоящее время в нидерландской провинции Утрехт установлен режим максимальной террористической угрозы после стрельбы по трамваю.

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Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов назвала подозреваемого в причастности к стрельбе в Утрехте.

В Утрехте был открыт огонь 18 марта.