Магазин Порошенко загорелся в центре Киева

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В центре Киева в кондитерском магазине Roshen произошел пожар, передает УНН.

Отмечается, что огонь вспыхнул у входа в магазин по улице Крещатик рядом с Бессарабской площадью.

Данных о пострадавших не поступало.

Компания Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.