Обвинение намерено обжаловать оправдательные приговоры по трагедии на Сямозере

<img src="//img.gazeta.ru/files3/869/8316869/RIAN_00446105.HR.ru-pic905-895x505-77388.jpg">

Гособвинитель Ирина Кириллович заявила, что обвинение будет обжаловать приговоры по делу о гибели детей на карельском Сямозере, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что суд оправдал трех фигурантов дела о трагедии на Сямозере в Карелии, где утонули 14 детей. Наказания избежали инструктор Павел Ильин, экс-глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович.

Реклама

Кириллович подчеркнула, что сторона обвинения «конечно» собирается обжаловать приговор. Она не уточнила, намерено ли гособвинение настаивать на больших сроках для фигурантов дела, которых суд признал виновными.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Тогда группа из 51 человека, в которой в основном находились подростки в возрасте 12 и 13 лет, попала в шторм. В результате ЧП погибли 14 детей.