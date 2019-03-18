Суд оправдал трех фигурантов дела о трагедии на Сямозере в Карелии, где утонули 14 детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что суд вынес оправдательные приговоры инструктору Павлу Ильину, экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко и врио руководителя управления Людмиле Котович. Их вину суд счел недоказанной.

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Также бывшие сотрудники лагеря «Сямозеро» получили от 9,5 лет до 8 месяцев колонии.

Экс-директор лагеря Елена Решетова и бывший координатор Вадим Виноградов получили по 9,5 лет колонии общего режима.

Инструктор Валерий Круподерщиков приговорен к 8 месяцам колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности освобожден от наказания.

18 июня 2016 года группа из 51 человека, состоящая в основном из детей в возрасте 12 и 13 лет, попала в шторм на Сямозере в Карелии. В результате произошедшего погибли 14 детей.