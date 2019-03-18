В центре Киева избили наблюдателя ОБСЕ
В центре Киева неизвестные напали на женщину-наблюдателя ОБСЕ от Франции, которая возвращалась к себе в гостиницу, сообщает «Страна.Ua».
По данным местной полиции, за женщиной увязался неизвестный, который начал просить деньги. Когда женщина попыталась сгладить конфликт, он несколько раз ударил ее, и попытался ограбить.
Реклама
Сотрудница ОБСЕ принялась громко звать на помощь и спугнула преступника.
Нападавшего разыскивает полиция, его мотивы неизвестны.
В феврале в Киеве отказались согласовывать инициативу ОБСЕ о «весеннем перемирии».