Воронка затянула американку в могилу родителей

В Нью-Йорке 64-летняя женщина заявила, что во время посещения могилы своих родителей, ее засосало в воронку, образовавшуюся в земле из-за того, что рабочие плохо укрепили насыпь. Об этом сообщает New York Post.

По словам женщины, никто не откликался на ее крики о помощи. Она разбила лицо и выбила зуб от удара о каменную плиту, когда пыталась выбраться.

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Также американка испытала стресс и получила эмоциональную травму. Теперь она боится открытых пространств, ей снятся кошмары, и она часто испытывает головную боль, уточняет издание.

Отмечается, что женщина подала в суд на кладбище, требуя компенсацию в размере $5 млн.