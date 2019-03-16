Находившийся в международном розыске россиянин задержан на Украине

В Харьковской области Украины полицейские задержали гражданина России, находившегося в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что он был в розыске по подозрению в убийстве пяти человек и хранении оружия.

«Мужчина обвиняется правоохранительными органами Российской Федерации в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов», — указано в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола с 20 февраля 2019 года.